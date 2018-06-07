Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс

07.06.2018 19:20

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему нравится посещать зону проведения Операции объединенных сил (ранее – антитеррористической операции). Об этом он рассказал журналистке "Детектор медиа" Марине Баранивской в фильме "Один день с президентом".



"Мне здесь больше нравится. Здесь как-то все проще, честнее, ближе к людям", – отметил глава государства, говоря о Донбассе. Позже добавил: "Когда я вам сказал, что в зону АТО тянет, то это не просто был реверанс. Для многих на самом деле появляется смысл жизни".



Напомним, Марина Барановская получила приглашение провести один рабочий день с президентом после того, как во время пресс-конференции в "Мыстецьком арсенале" 28 февраля задала ему вопрос: "Как так получается, что в стране всё плохо, а лично президенту хорошо". Порошенко ответил тогда, что его жизнь - "не сахар".



В итоге журналистка провела рабочий день с президентом. Это было 16 марта, когда Марина, в частности, посетила вместе с Порошенко Донбасс.



6 июня, в День журналиста, об этой поездке вышел документальный фильм.