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Пожар убил человека на Донбассе
Сегодня, 7 июня, в Славянске (подконтрольная правительству часть Донецкой области) в результате пожара погиб владелец квартиры.
В 10:46 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Светлодарска в г.. Славянск. По указанному адресу немедленно выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
На месте происшествия спасатели выяснили, что горение происходит в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Во время тушения пожара в ванной комнате пожарные обнаружили тело хозяина квартиры 1962 года без признаков жизни.
Пожар был локализован в 11:07 и окончательно ликвидирован в 11:21.
От Главного управления привлекалось 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.
Теги: Донбасс, Славянск, пожар, спасатели
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