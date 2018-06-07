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Архив - Донецкая область

Пожар убил человека на Донбассе

07.06.2018 17:30
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Пожар убил человека на Донбассе

Сегодня, 7 июня, в Славянске (подконтрольная правительству часть Донецкой области) в результате пожара погиб владелец квартиры.

В 10:46 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Светлодарска в г.. Славянск. По указанному адресу немедленно выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горение происходит в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Во время тушения пожара в ванной комнате пожарные обнаружили тело хозяина квартиры 1962 года без признаков жизни.

Пожар был локализован в 11:07 и окончательно ликвидирован в 11:21.

От Главного управления привлекалось 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.



Теги: Донбасс, Славянск, пожар, спасатели
 
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