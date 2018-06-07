- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Пожар убил человека на Донбассе17:30
- Донбасс: кто стремится через попранную границу16:58
- Бабушка из Краматорска сдала массу боеприпасов и взрывчатки16:52
- Вооруженные боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Седово16:40
- Захарченко решили натравить на Пушилина: кто придумал "переворот"?16:19
- В Донецке появился украинский флаг16:12
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен15:56
- Стали известны подробности гибели и ранений украинских воинов в зоне ООС15:31
С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз
В течение текущих суток, 7 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник с полуночи до шести вечера 17 раз нарушал режим прекращения огня, из них три раза - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, подчеркивая, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.
Так, противник вел беспокоящие обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по районам населенных пунктов Опытное, Марьинка, Пески, Троицкое и Водяное. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по украинским защитникам у н.п. Новотошковскоеи Крымское, что на Луганском направлении, а также в районе Лебединского, что на Мариупольском направлении.
"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения. В ходе боевых действий текущих суток два военнослужащего получили ранения. Потери противника уточняются", - сообщает пресс-центр ООС.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
- Кровавый июнь: все данные по обстрелам и потерям ВСУ в зоне АТО
- За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ
- Спека в зоні АТО: 26 обстрілів на 18.00
- Битва за Донбасс: появились подробности вчерашних схваток с потерями
- Роман Бочкала: В Авдеевке снова жарко
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Пожар убил человека на Донбассе17:30
- Донбасс: кто стремится через попранную границу16:58
- Бабушка из Краматорска сдала массу боеприпасов и взрывчатки16:52
- Вооруженные боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Седово16:40
- Захарченко решили натравить на Пушилина: кто придумал "переворот"?16:19
- В Донецке появился украинский флаг16:12
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен15:56
- Из лап оккупантов Донбасса вырвали студента-патриота15:38
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Пожар убил человека на Донбассе17:30
- Украина потеряла главу Минфина17:10
- Донбасс: кто стремится через попранную границу16:58
- Бабушка из Краматорска сдала массу боеприпасов и взрывчатки16:52
- Вооруженные боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Седово16:40
- Захарченко решили натравить на Пушилина: кто придумал "переворот"?16:19
- В Донецке появился украинский флаг16:12
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен15:56
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра