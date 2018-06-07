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Архив - Донецкая область

С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз

07.06.2018 18:01
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С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз

В течение текущих суток, 7 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник с полуночи до шести вечера 17 раз нарушал режим прекращения огня, из них три раза - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, подчеркивая, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

Так, противник вел беспокоящие обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по районам населенных пунктов Опытное, Марьинка, Пески, Троицкое и Водяное. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по украинским защитникам у н.п. Новотошковскоеи Крымское, что на Луганском направлении, а также в районе Лебединского, что на Мариупольском направлении.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения. В ходе боевых действий текущих суток два военнослужащего получили ранения. Потери противника уточняются", - сообщает пресс-центр ООС.



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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