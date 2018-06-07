Сегодня Донбасс обстреляли семь раз

07.06.2018 12:44

Полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил о ситуации на Донбассом фронте сегодня, 7 июня.



По его словам, по состоянию на 09.00 уже зафиксировано 7 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.



В частности, на Луганском направлении, вблизи н.п Новотошковское, противник применил миномет 120 мм калибра, в результате чего в районе упомянутого поселка взорвались 8 минометных снарядов и 2 мины 82 мм калибра.



Также в течение ночи российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ вблизи н.п Крымское, выпустив 5 мин.



Остальные обстрелов враг вел, применяя стрелковое оружие, на Донецком направлении - в районе Марьинки, Опытного и Широкино.



Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет.



Напомним, что ранее была опубликована новая карта обстрелов с Донбасского фронта.

Ранее сообщалось, что 6 июня погибли и были ранены воины Объединенных сил (ОС).



Противник вчера 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов.



Также стало известно, что в ночь на 7 июня произошло обострение в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.