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СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июня), в Донецкой области зафиксировано уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. При этом зафиксировано больше взрывов (примерно 270), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 170 взрывов).
Так, вечером 5 и ночью 6 июня камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 снаряд с востока на запад, 3 взрыва неопределенного происхождения, 4 выпущенные вверх осветительные ракеты и 2 снаряда с востока на запад, а затем в общей сложности 52 взрыва неопределенного происхождения, 9 выпущенных вверх осветительных ракет и 134 снаряда (121 с запада на восток, 10 с востока на запад и 3 с юга на север) — все в 0,5–3 км к югу. Напомним, что вечером 6 июня из-за обстрелов ДФС была остановлена.
Вечером 5 и ночью 6 июня в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) команда Миссии слышала 3 взрыва, оцененные как выстрелы из миномета и безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) в 1–6 км к юго-востоку, 12 взрывов, оцененных как разрывы (одной минометной мины, одного снаряда безоткатного орудия (СПГ-9), а остальные — снарядов вооружения неустановленного типа) в 4–7 км к юго‑востоку и югу, 8 взрывов неопределенного происхождения, а также примерно 240 выстрелов и очередей из зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–6 км в секторе от востоко-юго-востока до юга.
Поздно вечером 5 июня в н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали около 60 взрывов неопределенного происхождения — все в 3–5 км к северо-северо-западу. На следующий день, пребывая на восточной окраине Дебальцево, команда СММ слышала примерно 60 взрывов неопределенного происхождения — все в 15–20 км к юго-западу.
Вечером 5 июня в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) команда Миссии слышала 35 взрывов неопределенного происхождения и около 20 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 4–6 км к юго-западу.
Тем же вечером, находясь в центре Донецка (неподконтрольный правительству), наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения в 8–10 км к северо-западу.
Днем 6 июня, осуществляя наблюдение на западной окраине н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении примерно 5 часов, команда Миссии слышала около 60 выстрелов из стрелкового оружия — все в 1–1,5 км к юго-западу и западо-юго-западу. В тот же день, находясь на железнодорожном вокзале в Ясиноватой в течение примерно 4 часов, наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения и приблизительно 30 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–3 км в секторе от юго-запада до северо-запада.
Со своей позиции в 1,6 км к юго-юго-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) члены патруля Миссии слышали 2 взрыва неопределенного происхождения и 30 выстрелов и очередей из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–7 км в секторе от юго-востока до юго-запада.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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