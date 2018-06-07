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Архив - Донецкая область

Свыше 1,3 тысячи взрывоопасных предметов изъяли после вражеского удара по военному складу на Донбассе

07.06.2018 08:47
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Свыше 1,3 тысячи взрывоопасных предметов изъяли после вражеского удара по военному складу на Донбассе

Пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории возле с. Старая Николаевка (Константиновский район, подконтрольная часть Донетчины) на наличие взрывоопасных предметов.

"По состоянию на 18:40 6 июня обследовано территорию на общей площади 314,42 га и изъято 1312 взрывоопасных предметов. От ГСЧС Украины привлекалось 6 групп разминирования", - сообщает сайт спасателей Донетчины.

Напомним, что 20 человек были 25 мая эвакуированы из Старой Николаевки (до 2016 г. – Правдовка) из-за взрывов боеприпасов после "прилета" со стороны боевиков. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, боеприпасы начали взрываться.

Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил 26 мая, что в селе восстановили все системы жизнеобеспечения: электричество, газ и воду.



Теги: Донбасс, разминирование, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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