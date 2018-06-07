- Свыше 1,3 тысячи взрывоопасных предметов изъяли после вражеского удара по военному складу на Донбассе08:47
- Огонь охватил три района Донетчины08:33
- Авдеевка осталась без воды: обстрелы остановили ДФС08:20
- Обстрелы Донбасса: оккупанты дважды применили минометы08:15
- Горловка: мертвый «Стирол» и военная техника на улицах (ФОТО)07:30
- Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе07:15
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом07:00
- Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана22:29
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"22:07
- В «ДНР» люди Захарченко за бесценок скупают урожай у фермеров и втридорога перепродают в Россию21:46
Свыше 1,3 тысячи взрывоопасных предметов изъяли после вражеского удара по военному складу на Донбассе
Пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории возле с. Старая Николаевка (Константиновский район, подконтрольная часть Донетчины) на наличие взрывоопасных предметов.
"По состоянию на 18:40 6 июня обследовано территорию на общей площади 314,42 га и изъято 1312 взрывоопасных предметов. От ГСЧС Украины привлекалось 6 групп разминирования", - сообщает сайт спасателей Донетчины.
Напомним, что 20 человек были 25 мая эвакуированы из Старой Николаевки (до 2016 г. – Правдовка) из-за взрывов боеприпасов после "прилета" со стороны боевиков. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, боеприпасы начали взрываться.
Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил 26 мая, что в селе восстановили все системы жизнеобеспечения: электричество, газ и воду.
Теги: Донбасс, разминирование, взрывоопасные предметы, пиротехники
- Опубликованы последние данные о разминировании Луганщины
- ООН: Донбасс превращается в один из самых заминированных регионов в мире
- Разминирование в Станице Луганской не проводилось - ОБСЕ
- В Красноармейске попался взрывоопасный беглец
- В Балаклею прибывают представители НАТО для разминирования военной базы. ВИДЕО
- Вблизи Мариуполя должны разминировать дорогу - получено согласие обеих сторон конфликта
- Свыше 1,3 тысячи взрывоопасных предметов изъяли после вражеского удара по военному складу на Донбассе08:47
- Огонь охватил три района Донетчины08:33
- Авдеевка осталась без воды: обстрелы остановили ДФС08:20
- Обстрелы Донбасса: оккупанты дважды применили минометы08:15
- Ночью произошло обострение на Донбасском фронте08:00
- Горловка: мертвый «Стирол» и военная техника на улицах (ФОТО)07:30
- Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе07:15
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом07:00
- Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана22:29
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"22:07
- Свыше 1,3 тысячи взрывоопасных предметов изъяли после вражеского удара по военному складу на Донбассе08:47
- Лучший голеадор «Шахтера» перешел в «Бенфику»08:45
- Огонь охватил три района Донетчины08:33
- ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-201808:30
- Авдеевка осталась без воды: обстрелы остановили ДФС08:20
- Обстрелы Донбасса: оккупанты дважды применили минометы08:15
- Ночью произошло обострение на Донбасском фронте08:00
- Умерла Кира Муратова – знаменитый украинский режиссер07:45
- Горловка: мертвый «Стирол» и военная техника на улицах (ФОТО)07:30
- Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе07:15
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины
- В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко