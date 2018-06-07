Свыше 1,3 тысячи взрывоопасных предметов изъяли после вражеского удара по военному складу на Донбассе

07.06.2018 08:47

Пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории возле с. Старая Николаевка (Константиновский район, подконтрольная часть Донетчины) на наличие взрывоопасных предметов.



"По состоянию на 18:40 6 июня обследовано территорию на общей площади 314,42 га и изъято 1312 взрывоопасных предметов. От ГСЧС Украины привлекалось 6 групп разминирования", - сообщает сайт спасателей Донетчины.

Напомним, что 20 человек были 25 мая эвакуированы из Старой Николаевки (до 2016 г. – Правдовка) из-за взрывов боеприпасов после "прилета" со стороны боевиков. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, боеприпасы начали взрываться.



Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил 26 мая, что в селе восстановили все системы жизнеобеспечения: электричество, газ и воду.