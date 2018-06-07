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Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом

07.06.2018 07:00
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Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал предложения министра МВД Арсена Авакова по правовой интеграции оккупированного Донбасса обратно в состав Украины. Напомним, что, по мнению Авакова, самой болезненной темой станет вопрос коллаборационизма.


"Понимая всю сложность поиска компромиссного решения, выкладываю некоторые тезисы", - написал Тука на своей странице в Фейсбуке.

По мнению замглавы МинВОТ, по отношению ко временно оккупированному Донбассу мы не должны:

- руководствоваться жаждой мести, т.к. это - тупиковый путь;

- руководствоваться обобщениями "там все - сепары", "они все против Украины", "они все убивали нас" и так далее. "Далеко не все стреляли в наших защитников, далеко не все ненавидят Украину и далеко не все радостно бежали на псевдо-референдум", - подчеркивает Тука;

- необходимо четко различать тех, кто стреляет; тех, кто управляет и тех, кому "пофигу";

- для тех, кто убивал наших воинов, необходимо предусмотреть возможность амнистии после отбытия определенного срока наказания;

- при разработке Закона о коллаборационистах, необходимо понимать: каждый потенциально осужденный будет мотивирован на оказание сопротивления Украины.

"Это лишь небольшая часть тех "подводных камней" этой сверхважной проблемы", - отмечает заместитель министра.



Теги: Донбасс, оккупация, реинтеграция, Тука, коллаборационизм
 
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