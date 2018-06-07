В "ДНР" уверяют, что показали пленников представителям ООН

07.06.2018 14:14

Представители ООН совместно с сотрудниками аппарата "уполномоченного по правам человека в ДНР" посетили место содержания украинских пленных в Донецке.



"В ходе визита 6 июня представители ООН осмотрели условия содержания лиц, заключенных под стражу, а также лиц, отбывающих наказание в условиях Донецкого следственного изолятора", — отметили в пресс-службе аппарата "омбудсмена".



Уточняется, что следственный изолятор посетили Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер, члены рабочей группы ООН и представителями Женевского офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



По данным аппарата, представителям ООН была предоставлена возможность лично пообщаться с украинскими военнослужащими, находящимися в пенитенциарном учреждении.



О выводах комиссии не сообщается.