В Донецке появился украинский флаг

07.06.2018 16:12

Сегодня, 7 июня, неизвестные отважные патриоты вывесили украинский флаг во временно оккупированном Донецке.



"Сегодня в Донецке на пересечении проспекта Мира и проспекта 75- летия ФК Шахтер неизвестные патриоты вывесили флаг Украины, - сообщил на своей странице в Фейсбуке общественный активист, бывший боец добровольческого батальона Виталий Овчаренко. - Дончане еще раз подчеркивают и Европе и миру и России: "Донецк - это Украина"".



Овчаренко особо отдельно место, где появился украинский флаг: "До отеля "Виктория" (где живет целое племя российских оккупантов) примерно 200 метров. До "Донбасс – Арены" - примерно 500 метров !!!".