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В Донецке появился украинский флаг
07.06.2018 16:12
Сегодня, 7 июня, неизвестные отважные патриоты вывесили украинский флаг во временно оккупированном Донецке.
"Сегодня в Донецке на пересечении проспекта Мира и проспекта 75- летия ФК Шахтер неизвестные патриоты вывесили флаг Украины, - сообщил на своей странице в Фейсбуке общественный активист, бывший боец добровольческого батальона Виталий Овчаренко. - Дончане еще раз подчеркивают и Европе и миру и России: "Донецк - это Украина"".
Овчаренко особо отдельно место, где появился украинский флаг: "До отеля "Виктория" (где живет целое племя российских оккупантов) примерно 200 метров. До "Донбасс – Арены" - примерно 500 метров !!!".
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, флаг, оккупация
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- В Донецке появился украинский флаг16:12
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