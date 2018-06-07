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В Мариуполе вспомнили взорванного командира катера

07.06.2018 15:20
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В Мариуполе вспомнили взорванного командира катера

Сегодня, 7 июня, в Мариупольском отряде морской охраны, который входит в состав Объединенных сил (ОС), почтили память погибшего командира малого катера морской охраны Антона Маслия.

Напомним, взрыв катера морской охраны Госпогранслужбы во время выполнения задач по охране государственной границы произошел 7 июня 2015 года на рейде порта Мариуполь у Азовского судоремонтного завода в Приморском районе. Всего на борту катера находилось семь человек. В результате подрыва ранения получили шестеро из них. К сожалению, командир - главный старшина Антон Маслий - результате полученных ранений погиб на месте.

"Антон Александрович проходил службу в Государственной пограничной службе Украины с 2007 года, и как лучший военнослужащий отряда был назначен в августе 2014 году на должность командира новейшего катера UMS-1000. Он был преданным любимому делу, пользовался не только авторитетом и уважением среди сослуживцев, но и был образцом настоящего моряка-пограничника, - сообщает сайт ГПСУ. - С самого начала российской агрессии Антон Маслий участвовал в проведении АТО, защищая свою Родину, за что был награжден медалью "За оборону Мариуполя" и орденом "За мужество 3-й степени".

Командование отряда и весь личный состав почтили память мужественного пограничника минутой молчания, провели панихиду и спустили венок на воду в месте трагедии.



Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, пограничники
 
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