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В огненном ЧП на Донетчине пострадала женщина
В Краматорске (подконтрольная часть Донецкой области) во время пожара пострадала женщина 1959 года рождения.
6 июня в 10:35 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Барнаульская, что в Краматорске. К месту пожара выехали пожарные 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что горит кровля в частном жилом доме.
Хозяйка дома 1959 г.р. самостоятельно вышла из дома и обратилась за первой медицинской помощью (предварительный диагноз - отравление угарным газом). Медработники эту помощь оказали. От госпитализации женщина отказалась.
Пожар был локализован в 11:05, и окончательно ликвидирован в 11:53. Причина возникновения огненного ЧП устанавливается.
Теги: Донбасс, женщина, пожар, спасатели
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- На Донбассе авто пошли лоб в лоб: есть пострадавшие09:36
- В огненном ЧП на Донетчине пострадала женщина09:31
- На двух шахтах в "ДНР" произошли ЧП09:22
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