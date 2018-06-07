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Архив - Донецкая область

В огненном ЧП на Донетчине пострадала женщина

07.06.2018 09:31
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В огненном ЧП на Донетчине пострадала женщина

В Краматорске (подконтрольная часть Донецкой области) во время пожара пострадала женщина 1959 года рождения.

6 июня в 10:35 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Барнаульская, что в Краматорске. К месту пожара выехали пожарные 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что горит кровля в частном жилом доме.

Хозяйка дома 1959 г.р. самостоятельно вышла из дома и обратилась за первой медицинской помощью (предварительный диагноз - отравление угарным газом). Медработники эту помощь оказали. От госпитализации женщина отказалась.

Пожар был локализован в 11:05, и окончательно ликвидирован в 11:53. Причина возникновения огненного ЧП устанавливается.



Теги: Донбасс, женщина, пожар, спасатели
 
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