В программу "Доступное жилье" внесли изменения: важные разъяснения для переселенцев

07.06.2018 13:55

Руководитель "Всеукраинской ассоциации переселенцев" Руслан Калинин кратко разъяснил нюансы нового постановления Минрегиона по программе "Доступное жилье" (позволяет переселенцам приобретать его в половину цены).



"Не буду подробно описывать суть программы и правила, которые действовали в 2017 году. Остановлюсь лишь на более важных моментах и нововведениях", - отмечает Калинин.



1) Несмотря на опасения переселенцев, в постановлении оставили возможность взять ипотеку под 7% кредитную ставку, но для реализации этой возможности требуется существенное дофинансирование программы.



2) Допустимая граничная величина за квадратный метр была описана Калининым ранее. Он отмечает, что, по официальным данным министерства:



"Стоимость 1 кв. Метра общей площади жилья, что используется при расчете объема государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья не должна превышать предельную стоимость. Предельная стоимость 1 кв. Метра общей площади жилья для мм. Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова не может превышать опосредованной стоимости, которая определяется Минрегионом соответствии с Порядком определения и применения показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины, утвержденного приказом Госстроя от 27 сент ния 2005 N 174, увеличенную в 1,75 раза, для городов - областных центров, а также городов областного значения с населением свыше 300 тыс. человек - 1,5 раза, для городов областного значения с населением от 100 тыс. до 300 тыс. - 1,25 раза, для других населенных пунктов - опосредованную стоимость в соответствующей области".



Например, если мы хотим купить квартиру в Киеве, то: 13047 х 1,75 = 22832



Цена за квадратный метр по Киеву не должна превышать 22 832 грн.





3) Главное нововведение - переселенцы сами выбирают жилье для покупки. При этом нужно соблюсти требования программы и предоставить соответствующие документа на застройщика.



4) Участвуют только первичный рынок, как это было и в прошлом году.



5) Остался пункт о возможности участвовать в программе, даже если есть жилье на подконтрольной Украине территории. Но площадь жилья не должна превышать 13,65 кв.м. на каждого члена семьи.



6) Среднемесячный доход всех членов семьи, участвовавших в программе, не должен превышать 3-х кратной средней заработной платы по региону. По ссылке вы можете посмотреть показатели по вашему региону на сайте Министерства финансов.

7) Принимать участие в программе возможно только в той области, в которой лицо официально зарегистрировано как переселенец.



8) Несмотря на опасения переселенцев, в постановлении не определена особая роль банков, которые могут собирать документы совместно с Держмолодьжитло. Таким образом, сбор документов будет осуществляться по старой процедуре и действующая очередь сохраниться.



9) Закреплена возможность государственным банкам предоставлять кредит переселенцам на остальные 50% под ставку не более ставки Нацбанка +2%. Пока только Укргазбанк согласился на такие условия. Сложно сказать, как механизм будет работать на практике. Краткие условия работы с Укргазбанком Калинин описывал ранее (по ссылке).



10) Очередность внесения денег. После заключения договора на обслуживание средств переселенец вносит свою половину средств в сроки, определенные договором. Только после этого свою половину перечисляет Государственная казначейская служба.



11) Переселенец не имеет права продать квартиру к течении 3-х лет.



"Данное постановление отправлено в профильные министерства для согласования: Минфин, Минэкономразвития, Минсоцполитики и МинВОТ. Далее - утверждение Кабмина, - сообщает Калинин. - Наша Ассоциация уже начала работу с этими министерствами с целью значительно ускорить процесс согласования. При оперативной работе процедура займет около месяца. Буду держать вас в курсе. Также мы подали предложения в Минсоцполитики внести правку о невозможности продать квартиру. Необходимо рассматривать различные ситуации, в том числе срочную продажу квартиры по семейным или каким-либо другим обстоятельствам. Мы предлагаем оставить такую возможность, однако при этом переселенец должен вернуть ту часть денег, которую заплатило государство. Таким образом, будут покупать квартиры именно те, кто собирается в них жить. А не те, кто собирается на этом зарабатывать".



Дофинансирование программы - это отдельный и большой фронт работы. Уже 27 июня состоится акция в поддержку инициатив ВАП.