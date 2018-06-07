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В районе Горловки атаковали беспилотники СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июня), беспилотники СММ ОБСЕ подверглись в районе Горловке атакам как со стороны боевиков, та и со стороны ВСУ.
Выполняя полет мини-БПЛА над западной частью н. п. Зайцево (подконтрольный правительству, 62 км к северо-востоку от Донецка), команда СММ зафиксировала примерно 20 выстрелов из стрелкового оружия в 50–70 м к югу от своей позиции. По оценке наблюдателей, выстрелы были произведены по БПЛА. Команда СММ приземлила БПЛА, который не был поврежден. Через несколько минут двое военнослужащих Вооруженных сил Украины подошли к наблюдателям и извинились за то, что стреляли по БПЛА СММ. Патруль Миссии покинул этот район.
Также сообщается, что на протяжении 6 минут БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению сигнала, пролетая над районом вблизи н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), у которого расположен разделенный между боевиками и ВСУ поселок Зайцево.
Теги: Донбасс, Горловка, беспилотник, СММ ОБСЕ
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