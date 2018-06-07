В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту

07.06.2018 18:20

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры Украины задержали в Винницкой области боевика террористической организации "ДНР".



Правоохранители установили, что уроженец Винницкой области, ранее работавший в органах МВД, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районе Донецкого аэропорта. Также злоумышленник привлекался к надзору за военнопленными и издевался над ними.





Впоследствии боевик решил покинуть ряды НВФ. По оперативной информации, бывший участник незаконных вооруженных формирований периодически ездил в РФ с целью получения гражданства страны-агрессора.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из поселков Винницкой области, где он скрывался от правоохранительных органов.



В рамках открытых уголовных производств по ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются неотложные следственные действия.