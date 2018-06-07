Захарченко решили натравить на Пушилина: кто придумал "переворот"?

07.06.2018 16:19

Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.



"Вчера довольно примитивный вброс о "решенном вопросе" по смене "главы ДНР" Александра Захарченко на "спикера парламента республики" Дениса Пушилина прозвучал на российском сайте "Примечания.ру". ведения о якобы кулуарных договоренностях не подтвержденные ничем, кроме слов автора, фамилии которого кстати тоже нет, были подхвачены СМИ Украины", - пишет Синицын на своей странице в Фейсбуке.

Ларчик, по мнению политолога, открывается просто - сайт "Примечания.ру" принадлежит "такому себе" герою "Русской весны" Алексею Чалому.



"Сам Алексей Чалый ходит в друзьях "экс-спикера парламента ДНР" Андрея Пургина, свергнутого тем самым Пушилиным и естественно имеющим на него зуб, - поясняет Синицын. - "Почему бы не натравить на Пушилина Захарченко", - решили друзья, тем паче что Захарченко явно впадает в манию потери власти, особенно после "мирного" ухода Плотницкого… В общем тем кто хочет не пропустить момент ухода Захарченко лучше всего следить за карьерой Владислава Суркова (советник президента РФ, куратор оккупированного Донбасса – прим. ред.) - когда она пойдет под уклон то и его кум во главе ДНР недолго продержится".