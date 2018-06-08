- Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав17:07
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав
Нужно ввести временный мораторий на участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в выборах после деоккупации. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Киеве на ІХ Национальном экспертном форуме.
«Мы должны наложить мораторий на три-пять лет на выборы на оккупированных территориях в центральные органы власти. Они не могут участвовать в выборах парламента и президента в первые три-пять лет. Это не моя фантазия, это не моя жесткость. Это мировой опыт, какой мы можем наблюдать в том числе в странах Балканского полуострова или в той же Испании и так дальше. Мы должны немножко успокоить это общество, дать возможность людям прижиться и тогда после этого спокойно проводить выборы. В противном случае это опять приведет к обострению, к столкновениям и мы не получим эффекта мирного процесса», — заявил он
Источник Восстановление Донбасса
Теги: Донбасс, права, Аваков, деоккупация
- В Киеве завтра будет введен особый режим из-за молебна по случаю годовщины Крещения Руси - Аваков
- Аваков назвал города, где могут случиться теракты
- А за инвалидов ответишь!
- Мосийчук: в Украине ужесточат наказание за вождение авто в нетрезвом виде
- Водитель, лишенный прав, опять сел за руль и покалечил пять человек
- Покушение на Мосийчука, убийство Окуевой и арест Авакова: что происходит на самом деле
- Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав17:07
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Названы главные цели России в отношении Украины на ближайшее время17:24
- Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав17:07
- В аннексированном Крыму заметили машину с номерами Верховной Рады16:41
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление