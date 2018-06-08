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Архив - Донецкая область

Авдеевка осталась без воды надолго: обстреляна ДФС

08.06.2018 21:43
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Авдеевка осталась без воды надолго: обстреляна ДФС

В Авдеевке (Донецкая область) не будет воды как минимум до воскресенья, 10 июня.

Об этом сообщает Министерство по делам временно оккупированных территорий, передает donpress.com.

Это следует из сообщения о том, что именно на 10 июня запланирована разовая подача воды из резервуаров для жителей города.

Вода будет подаваться в 8:00.

С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, вода, Вода Донбасса, Донецкая фильтровальная станция, ДФС
 
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