Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы

08.06.2018 21:19

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«4 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил миномет (2Б11 «Сани», 120 мм) к юго-западу от н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска), а 5 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 2 танка (Т-64), стоявшие между жилыми домами в н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 85 км к югу от Донецка). 6 июня наблюдатели видели 13 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), стоявших восточнее н. п. Новоалександровка (75 км к юго-востоку от Донецка)

В неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующей линии отвода наблюдатели отметили, что там по-прежнему отсутствуют буксируемая гаубица (Д-30) и 15 минометов (ПМ-38, 120 мм).

4 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил МТ-ЛБ вблизи н. п. Надаровка (64 км к западу от Луганска), а также бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) и подвижный разведывательный пункт (ПРП-4 «Нард») недалеко от н. п. Веселогоровка (64 км к западу от Луганска). 5 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил предположительно бронетранспортер (неустановленного типа) возле Верхнешироковского».

Кроме того, «БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся временному глушению сигнала, когда пролетал над районами вблизи Дебальцево и н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка)».