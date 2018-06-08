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Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«4 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил миномет (2Б11 «Сани», 120 мм) к юго-западу от н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска), а 5 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 2 танка (Т-64), стоявшие между жилыми домами в н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 85 км к югу от Донецка). 6 июня наблюдатели видели 13 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), стоявших восточнее н. п. Новоалександровка (75 км к юго-востоку от Донецка)
В неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующей линии отвода наблюдатели отметили, что там по-прежнему отсутствуют буксируемая гаубица (Д-30) и 15 минометов (ПМ-38, 120 мм).
4 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил МТ-ЛБ вблизи н. п. Надаровка (64 км к западу от Луганска), а также бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) и подвижный разведывательный пункт (ПРП-4 «Нард») недалеко от н. п. Веселогоровка (64 км к западу от Луганска). 5 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил предположительно бронетранспортер (неустановленного типа) возле Верхнешироковского».
Кроме того, «БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся временному глушению сигнала, когда пролетал над районами вблизи Дебальцево и н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка)».
Теги: Россия, Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, военная техника, оккупанты, СММ ОБСЕ
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