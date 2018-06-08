Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс

08.06.2018 09:50

В российских СМИ набирает популярность история экс-боевика "ДНР" Николая Трегуба. Из десятков других его судьбу выделяет "счастливый финал": после года заключения в России его каким то чудом не депортировали в Украину, как других участников "русской весны".

Но возвращаться в "народную республику" он не собирается. Николай Трегуб родом из Винницкой области. Увлекшись идеями Антимайдана, винничанин поверил в "русс**й мир". В 2014 году он присоединился к террористам на Донбассе, участвовал в оккупации Славянска и даже получил ранение в одном из боев. Об этом сообщает "Диалог.UA".

28-летний бывший винничанин Николай Трегуб пребывал за решеткой в российской тюрьме пять месяцев. Ему не понравилось в оккупированном Донецке – воевать надоело, а работу с мало-мальски приличной зарплатой найти не удалось. Николай подался в "братскую" Россию, видимо, рассчитывая, что здесь ему окажут почет как герою, проливавшему кровь под российским триколором.

Реальность оказалась куда менее героической – упекли за решетку Центра временного содержания иностранцев (тюрьма по сути) и готовили к выдаче украинским силовикам. В знак протеста экс-ополченец даже объявлял голодовку, на которую, впрочем, администрация казенного учреждения внимания не обратила.

В итоге Трегубу повезло: Московский областной суд рассмотрел представление прокуратуры, и украинцу разрешили остаться в РФ. Он хочет начать все сначала, попытаться собрать необходимый для регистрации пакет документов и наладить свою жизнь на чужбине, ведь на Родину дорога заказана. Воевать за "народные республики" Трегуб не хочет, поскольку разочаровался в идеалах "русс**го мира".