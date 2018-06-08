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Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе
Террористы "Л/ДНР" могут активизироваться на оккупированных территориях сразу после завершения чемпионата мира по футболу, который в этом году будет проходить на территории страны агрессора. Для Российской Федерации такое масштабное спортивное событие очень важно, поскольку страна-агрессор находится в изоляции во многих сферах. Подобным образом Кремль "носился" с Олимпиадой в 2014 году, после которой произошла аннексия Крымского полуострова. Генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко не исключает, что боевики "Л/ДНР" могут обострить конфликт на оккупированных территориях после завершения чемпионата мира 15 июля, передает "Диалог.UA".
Сейчас террористы провоцируют и ставят ультиматумы украинским военным, а Москва открыто угрожает руководству Украины. Украинская армия не собирается обострять боевые действия на время ЧМ-2018, однако множество фактов свидетельствуют о том, что Путин однозначно готовится к новой волне атак: в Азовское море Кремль направил дополнительные силы, а незаконно построенный Керченский мост стал военным объектом. Эксперт утверждает, что если агрессор решится атаковать, то это произойдет по завершении масштабного футбольного состязания. Напомним, Путин заявил, что Российская Федерация продолжит оказывать помощь террористическим республикам на оккупированном востоке Украины, и открыто пригрозил украинским властям в случае освобождения ВСУ Донбасса. На такое дерзкое заявление российского агрессора отреагировал Александр Турчинов, который ответил, что украинская сторона в этом вопросе будет стоять до конца.
Теги: Донбасс, конфликт, обострение, генерал
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