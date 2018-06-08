- Оккупант снова пошел в наступление под Горловкой и Крымским - отступал с потерями18:44
- «Кумовство по-дружковски»: на Донетчине семейные кланы сосредоточили в своих руках власть и городской бюджет18:16
- Купить бензин в Донецке можно теперь "онлайн"17:50
- Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав17:07
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
«Кумовство по-дружковски»: на Донетчине семейные кланы сосредоточили в своих руках власть и городской бюджет
В прифронтовой Дружковке Донецкой области сформировалась целая система семейных кланов, представители которых занимают выгодные должности и сосредотачивают в своих руках городской бюджет.
В Дружковке Донецкой области сформировалась система, в которой близкие родственники определенных семей в разных сферах, в частности, медицинской и судебной, занимают выгодные должности. То есть, назначения определенных людей на должности происходит по принципу «кумовства».
«В городе существует целая система семейных кланов, в которых близкие родственники занимают разные руководящие должности в различных подразделениях, в их руках сосредоточена власть и городской бюджет, — рассказал ИА „Вчасно“ координатор движения „Громадський патруль“ Денис Миронов. — Есть шесть основных семей, в которых связи доказаны на 100%, и можно заметить явные признаки непотизма (предоставление родственникам или знакомым должностей независимо от их профессиональных способностей). Хочешь, например, получить лояльность прокурора — устрой его жену в исполком начальничком отдела».
Например, Сергей Небогатиков — главный инженер и глава тендерного комитета Дружковского горсовета, его жена Галина — начальник управления социальной защиты населения, а их сын Сергей — первый заместитель начальника управления Пенсионного фонда Украины. В то время как глава семьи занимается тендерамы, его супруга и сын сосредоточили в своих руках сферу социальных услуг города.
Розанна Симонян, жена старшего прокурора города Алика Симоняна, работает начальником отдела ведения Государственного реестра избирателей исполкома Дружковского горсовета. Жена начальника паспортного стола Юрия Левченко, Людмила, также имеет выгодную должность в исполкоме — главный специалист архивного отдела. Семейство владеет машиной TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2007 ориентировочной стоимостью 20 тыс. долларов и автомобилем KIA CEED 2013 за 10 тысяч долларов.
Похожая ситуация и в семье Коротун — муж Сергей — заместитель директора «Дружковкатеплосеть», жена Марина — начальница одного из отделов в горсовете.
Невестка главы Дружковского суда Геннадия Молибоги, Алина, работает специалистом в местном УСЗН. Что интересно, по декларации, девушка зарплаты не получает, а вот на балансе ее свекра — дорогие украшения, подарки, более 13 тысяч долларов наличкой.
Сергей Чубенко — главный врач КП «Центр первичной медико-санитарной помощи», его жена — заместитель главного врача в центральной больнице. По сути, одна семья уверено контролирует процессы в медицинской сфере.
Активисты «Громадського патруля» разработали инфографику «Наше общее дело — Дружковка», в которой показали родственные связи между членами шести выявленных семей и самые интересные данные из их деклараций.
Теги: Донбасс, бюджет, Дружкова, власть
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе
- Накрыли вооруженного до зубов жителя Дружковки (ФОТО)
- На счетах казначейства "зависли" более миллиарда гривен
- Горловка встретит новый год с дефицитным бюджетом
- История с "переворотом" в "ЛНР" - показательная
- В Мариуполе экономика растет, а денег в бюджете нет
- Оккупант снова пошел в наступление под Горловкой и Крымским - отступал с потерями18:44
- «Кумовство по-дружковски»: на Донетчине семейные кланы сосредоточили в своих руках власть и городской бюджет18:16
- Купить бензин в Донецке можно теперь "онлайн"17:50
- Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав17:07
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- Оккупант снова пошел в наступление под Горловкой и Крымским - отступал с потерями18:44
- «Кумовство по-дружковски»: на Донетчине семейные кланы сосредоточили в своих руках власть и городской бюджет18:16
- Купить бензин в Донецке можно теперь "онлайн"17:50
- Названы главные цели России в отношении Украины на ближайшее время17:24
- Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав17:07
- В аннексированном Крыму заметили машину с номерами Верховной Рады16:41
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление