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Архив - Донецкая область

Купить бензин в Донецке можно теперь "онлайн"

08.06.2018 17:50
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Купить бензин в Донецке можно теперь "онлайн"

Мало того, что бензин практически отсутствует на оккупированных территориях Донбасса, а там, где топливо появляется цена уже в несколько раз выше обычного, так еще и предприимчивые люди решили заработать на данной проблеме. Купить бензин теперь появилась возможность купить в режиме онлайн. Конечно цена за доставку превосходит ожидания покупателя. Об этом сообщают местные жители, передают "Ведомости Донбасса".
«Да уж, бензина в городе нет, но можно купить по 101 рублю в донецкой группе — появились объявления. Еще + доставка или забирать с места», — сообщают очевидцы.
«Скоро бензин будут продавать по закладкам, как наркотики. Тоже объявление видил продам бензин, оплата на карту ЦБДНР. Смешно», — сообщает житель Донецка.
Источник «Ведомостей Донбасса» в рядах боевиков подтвердил, что появились «умельцы», которые умудряются еще и обмануть на бензин. 2 словили вчера, принимали оплату «Вебмани».



Теги: Донецк, Донбасс, бензин, онлайн
 
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