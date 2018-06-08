На Донбассе пропали два бойца ВСУ- штаб

08.06.2018 10:09

В зоне проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки в результате боевых действий на донецком направлении были ранены двое военнослужащих, судьба еще двух бойцов остается неизвестной.

Об этом в четверг, 7 июня сообщает Униан со ссылкой на командира мотопехотного батальона подполковника Валерия Кирика, передает donpress.com.

» 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружили противника и вступили в бой. Оценив обстановку, мной было принято решение применить резерв батальона», — отметил командир.

Он отметил, что в результате решительных и смелых действий наступление противника было отбито. «В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной», — рассказал Кирик. Он заверил, что командованием Объединенных сил и воинской части принимаются меры по установлению места нахождения военнослужащих.