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На Донбассе пропали два бойца ВСУ- штаб
В зоне проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки в результате боевых действий на донецком направлении были ранены двое военнослужащих, судьба еще двух бойцов остается неизвестной.
Об этом в четверг, 7 июня сообщает Униан со ссылкой на командира мотопехотного батальона подполковника Валерия Кирика, передает donpress.com.
» 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружили противника и вступили в бой. Оценив обстановку, мной было принято решение применить резерв батальона», — отметил командир.
Он отметил, что в результате решительных и смелых действий наступление противника было отбито. «В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной», — рассказал Кирик. Он заверил, что командованием Объединенных сил и воинской части принимаются меры по установлению места нахождения военнослужащих.
Теги: Донбасс, ранения, ВСУ, обстрелы, наступление, Донецкое направление, пропал, ООС
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