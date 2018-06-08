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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»

08.06.2018 12:41
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На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»

Жители временно оккупированных территорий, у которых возникла необходимость пересечения линии разграничения, сообщают, что на КПВВ «Майорское» «объявляют красную зону», а из Бахмута в этом направлении не едут автобусы. Люди в панике. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В соцсетях люди, которым необходимо пересечь линию разграничения в КПВВ «Майорское» сообщают о прекращении движения и панике среди людей:
«Только что, на посту Майорск обьявили красную зону. Выгоняют всех. Новых не берут, с обоих сторон и пешеходов тоже. Надолго или нет спросил, ответить не могут»,
«Только что звонила своим, говорят, очередь не движется»,
«Мы в Бахмуте, водители автобусов пеших не берут, все в ужасе и ожидании(((»,
«Вроде там как расчищают площадку, что куда незнаю».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, паника, Бахмут, КПВВ
 
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