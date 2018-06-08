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Архив - Донецкая область

На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок

08.06.2018 16:00
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На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок

В Донецкой области в пригороде Мариуполя на пляже поселка Песчаный обнаружен радиоактивный песок. Площадь участка, на котором выявлен такой песок — от 2300 до 2500 кв. м, сообщает «Фраза».
На этом участке уровень гамма-излучения на поверхности песка составляет от 0,44 до 2,33 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.
Лабораторный центр предложил горсовету засыпать загрязненный участок чистым песком. По словам специалистов, это природное явление, которое зависит как от штормовой погоды, так и от обычного ветра.
Этим объясняется и то, что в разные годы участки с «черными» песками выявляются на береговой линии вдоль улицы Большая Морская.



Теги: Донбасс, Мариуполь, радиация, пляж
 
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