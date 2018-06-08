Главная / Новости / Донецкая область / Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке
Последние новости раздела
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке
08.06.2018 16:09
Местные жители сообщают о массовом движении техники боевиков, которая двигается в сторону блокпоста «Майорск». Об этом сообщают очевидцы.
«Сегодня пытались проехать на материк (Украина — прим. редакции), не пропустили, вернулись домой. При въезде в город куча военной техники в эту же сторону. Что-то явно намечается», — сообщают очевидцы.
«БТРы, танки, груженные КАМАЗы движутся по центру города… Что опять за кипешь?», — сообщают местные жители.
Источник «Ведомостей Донбасса» в т.н «силовых ведомствах ДНР» подтвердил, что в рядах боевиков неплановые учения, в связи с блокировкой украинского КППВ.
Теги: Донбасс, движение, Горловка, боевики, военная техника
Читайте также:
- Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой
- Пенсионера из Горловки арестовали из-за фразы, что при Украине жилось лучше
- Горловку трясет от обстрелов
- Российские военные отжимают авто у жителей Горловки для "нужд войны"
- О Горловке, "Стироле", боевиках и Фирташе
- Боевики продолжают обстреливать позиции АТО и готовят провокации - в "серой зоне" Горловки появились группы боевиков в форме ВСУ
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом