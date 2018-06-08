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Оккупант снова пошел в наступление под Горловкой и Крымским - отступал с потерями
Оккупационные войска РФ 7 июня пошли в наступление сразу на двух направлениях - луганском и горловском. Оба штурма оказались провальными. Об атаках оккупанта на Донбассе сообщила в Facebook пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".
В четверг, 4 июня, российские войска хотели улучшить свои тактические позиции. Около сел Крымское и Новотошковское, что на Луганщине, террористы несколько раз попытались продвинуться под прикрытием минометного и танкового огня. Однако бойцы ООС ответным огнем заставили противника отступить. На штурм оккупант пошел и у поселка Зайцево, что на горловском направлении. Там велись ожесточенные бои. Чтобы поумерить пыл противника, украинские военные уничтожили несколько его огневых точек. Отмечается, что, по данным разведки, всего 7 июня на Донбассе погиб один террорист, еще 2 отправились на длительное лечение. В рядах ВСУ травмы получили 4 бойцов. Их экстренно госпитализировали.
Теги: Донбасс, Горловка, наступление, оккупанты, Крымское
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