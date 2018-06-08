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Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»
На временно оккупированных территориях Донецкой области продолжаются перебои с мобильной связью Vodafone. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Они отмечают, что связи нет в некоторых районах, а там, где сигнал присутствует, есть проблемы с дозвоном.
При этом сами дончане пишут, что по словам работников, которые занимаются отладкой связи, оккупанты вновь пытаются ее отключить. На этот раз, по некоторым данным, отключен ряд вышек — якобы за долги по электроэнергии.
«Вчера отключили точно на Вишневского, киевском исполкоме, район ветки, район Засядько», — пишет пользователь.
«Местами нету уже третий день («, — жалуются дончане на отсутствие сигнала.
«Кстати в Киевском районе действительно мтс стал работать хуже», — сообщают местные жители.
Также перебои со связью есть в Ворошиловском и Калининском районах. Иногда дозвониться до своих родных не могут жители Кировского и Ленинского районов.
Орфография и стилитика авторов полностью сохранены.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, отключение, Vodafone, ДНР
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