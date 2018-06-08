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Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР
Координатор группы "Информационное сопротивление" и нардеп Дмитрий Тымчук прокомментировал смещение Александра Захарченко с поста главаря "ДНР". Возможная смена главаря так называемой "ДНР", о которой в очередной раз заговорили в СМИ, продиктована тем, что в Кремле собираются сломать мафиозные схемы, организованные Александром Захарченко, передает "Апостроф".
Вероятный приход к "власти" так называемого "председателя народного совета республики" Дениса Пушилина никак не отразится на действиях оккупантов в отношении Украины. Смена главаря "ДНР" вполне возможна. Еще в сентябре прошлого года мы говорили о том, что обсуждается вопрос смены "руководства" "ЛНР/ДНР". В частности, в "ЛНР" смена произошла очень быстро (на место Игоря Плотницкого поставили Леонида Пасечника). В "ДНР" же все заглохло. Но на данный момент я не понимаю логики смены Захарченко на Пушилина, потому что в конце прошлого года его пытались изолировать. Не исключено, что это была политика Захарченко, который обладал какой-то информацией и видел в нем конкурента. Однако то что разговоры о смене главаря "ДНР" идут уже как минимум полгода, это факт. И уже неоднократно в Донецк приезжали посланники из РФ, которые изучали вопросы на местах. Логика смены очень проста: в России прекрасно понимают, что "административная вертикаль" "ЛНР/ДНР" превратилась в мафиозные структуры. Идет просто-напросто дерибан практически всех ресурсов, начиная от финансовых и заканчивая материально-техническими, которые поступают из России. В Кремле, видя минимальный эффект на выходе, с одной стороны, сокращают финансирование, что мы видим с прошлого года, с другой стороны, они понимают, что нужно решать вопросы эффективного использования тех ресурсов, которые они вкачивают в эту территорию.
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, Захарченко
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