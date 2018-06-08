Путин выступил с новыми громкими угрозами в адрес Украины по Донбассу. ВИДЕО

08.06.2018 11:12

Украину ждут тяжелые последствия, если ВСУ попытаются освободить Донбасс. Россия помогала и продолжит помогать "ЛДНР". С такими громкими угрозами в адрес Украины выступил российский глава Владимир Путин во время ежегодной "прямой линии", которая состоялась 7 июня в Москве, сообщает ONLINE.UA.

Путин заявил, что если ВСУ начнут наступать на Донбассе, то это будет иметь "очень тяжелые последствия для украинской государственности". Таким образом он ответил на вопрос о возможных "провокациях" со стороны украинских военных в период проведения ЧМ-2018 по футболу в РФ. "Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, но, если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", — пригрозил Путин.

В своем ответе российский глава также подчеркнул, что жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР" уже невозможно запугать, но они по-прежнему тяжело переносят сложившуюся ситуацию, поэтому Россия продолжит оказывать им посильную поддержку.

Путин также в очередной раз обвинил Украину в полной блокаде оккупированного Донбасса и обстрелах ВСУ по мирным жителям. По его утверждению, об этом свидетельствуют отчеты ОБСЕ, миссия которой, по словам Путина, фиксирует увеличение обстрелов на Донбассе именно с украинской стороны. "Зачем это делать, если нужно идти просто по пути выполнения Минских соглашений.

Это просто нелепо с точки зрения конечного результата — восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше, чем дальше это происходит, тем хуже для Украины. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса и Минских договорённостей", — подвел итог своего ответа по Донбассу российский лидер.