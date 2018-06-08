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Романенко: "Донбасса недостаточно, Россия попытается захватить еще один регион"
Экс-замглавы генерального штаба ВСУ уверен, что противник не ограничится захваченными территориям, а пойдет дальше. Генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил о том, что Российской Федерации все еще необходим наземный канал связи между временно оккупированными полуостровом и востоком Украины.
Недавно построенный Керченский мост не способен выполнить такую функцию. Соответственно агрессор пойдет на все, чтобы соорудить для своих нужд прямой сухопутный "коридор", сообщает "Диалог.UA".
На вопрос о том, где именно будет находиться этот злополучный канал, Романенко ответил, что оккупантам необходим коридор в Крым с Азова. Таким образом они решат проблему с подачей электроэнергии и прочих необходимых ресурсов. Но проблему с водой на аннексированном Крымском полуострове это не решит, а лишь наоборот усугубит положение местных жителей. "Пробить сухопутный коридор в Крым? Вряд ли. Но россияне попытаются отыграть какие-то позиции по Азову, потому что они там всерьез укрепляют свои силы", - сообщил Игорь Романенко.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Азовское море, Керчь, вода, мост, оккупация, агрессор, ВСУ, РФ
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