Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Романенко: "Донбасса недостаточно, Россия попытается захватить еще один регион"

08.06.2018 07:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Романенко: "Донбасса недостаточно, Россия попытается захватить еще один регион"

Экс-замглавы генерального штаба ВСУ уверен, что противник не ограничится захваченными территориям, а пойдет дальше. Генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил о том, что Российской Федерации все еще необходим наземный канал связи между временно оккупированными полуостровом и востоком Украины.

Недавно построенный Керченский мост не способен выполнить такую функцию. Соответственно агрессор пойдет на все, чтобы соорудить для своих нужд прямой сухопутный "коридор", сообщает "Диалог.UA".

На вопрос о том, где именно будет находиться этот злополучный канал, Романенко ответил, что оккупантам необходим коридор в Крым с Азова. Таким образом они решат проблему с подачей электроэнергии и прочих необходимых ресурсов. Но проблему с водой на аннексированном Крымском полуострове это не решит, а лишь наоборот усугубит положение местных жителей. "Пробить сухопутный коридор в Крым? Вряд ли. Но россияне попытаются отыграть какие-то позиции по Азову, потому что они там всерьез укрепляют свои силы", - сообщил Игорь Романенко.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Азовское море, Керчь, вода, мост, оккупация, агрессор, ВСУ, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх