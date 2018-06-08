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Считают его предателем: экс-депутат Госдумы рассказал о серьезной проблеме Путина с ДНР-ЛНР
Большинство боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые отстаивали интересы президента РФ Владимира Путина на Донбассе, теперь считают его предателем.
Об этом заявил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью "Сегодня".
По мнению политика, одной из целей Путина в Сирии как раз и является решение проблем с донбасскими боевиками.
"Дальше, мне кажется, это продолжается еще и для решения важной проблемы – куда девать головорезов, которые выращены на Донбассе. Эти люди отнюдь не фанаты Путина, большая часть их считает российского президента предателем, потому что Россия бросила идею "Новороссии" и так и не аннексировала Донбасс. Сейчас уже все понимают, что и не собирается. Таким образом, они ощущают себя преданными", - поясняет Пономарев.
Он отметил, что часть этих людей удалось объединить в частные военные структуры и отправить в Сирию.
"Путину выгодно, чтобы они там и остались. Я сильно подозреваю, когда американцы расстреляли более 200 россиян в Сирии, что именно наши военные тех и навели, чтобы всю эту "дикую дивизию" из бывших нацболов и реконструкторов оставить в тамошней пыли. Дай Бог, чтобы это было не так, но чем дальше, тем больше признаков того, что именно таким образом обстоят дела. В любом случае, в Сирии Путин будет сидеть, пока не сможет это на что-нибудь разменять", - предполагает Пономарев.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Сирия, ДНР, ЛНР, Новороссия, боевики, предатель, РФ
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