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В "ДНР" пропал "командир" взвода из РФ
08.06.2018 08:05
На оккупированной территории Донецкой области разыскивают гражданина России, командира взвода НВФ «Пятнашка» Разуваева Виталия, который ушел из больницы оккупированного Донецка еще 2 июня 2018 года и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».
Боевики ДНР внесен в список базы «Миротворец», где сообщаются, что потерявшийся боевик уроженец РФ из Брянской области, 1975 года рождения. Имеет позывной «Бушмен» и является командиром взвода НВФ «Пятнашка».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, боевик, оккупация, больница, ДНР, РФ, пропал
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