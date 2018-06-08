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Архив - Донецкая область

В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года

08.06.2018 14:01
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В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года

В мае 2018 года на Донбассе погибли 10 украинских военных, более 90 получили ранения.
Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию вывести свои войска с оккупированного Донбасса. Об этом сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.
Также в госдепе озвучили потери среди украинских военных на Донбассе в мае.
«Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса», — отметила Нойерт.

Источник: ИА «Вчасно»



Теги: Донбасс, гибель, май, ВСУ
 
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