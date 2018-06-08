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В Седово боевики «ДНР» проводят «спецоперации»
Во временно оккупированном н.п. Седово боевики «ДНР» и российские оккупанты проводят «спецоперации» и не допускают в поселок наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте примерно в 1,2 км к северо-западу от н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя), расположенного вблизи границы с Российской Федерацией, четверо вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту, заявив, что в районе ведется спецоперация и что СММ необходимо получить разрешение от других членов вооружённых формирований».
Кроме того, «на протяжении 6 минут БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению сигнала, пролетая над районом вблизи н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)».
Теги: Донбасс, Горловка, Седово, беспилотник, блокпост, ДНР, боевики, спецоперация, СММ ОБСЕ, РФ
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