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В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой
Сегодня на стихийном рынке расположенном на улице Льва Толстого в Славянске прошел рейд полицейских Славянска в отношении предотвращения несанкционированной торговли на этом, не предназначенном для торговой деятельности, месте, сообщает "Деловой Славянск"
Наряд полиции проверял документы торгующих, и составлял административные протоколы о нарушении правил торговли гражданами.
В первую очередь обращалось внимание на торговлю скоропортящимися продуктами - молочная, мясная, колбасная продукция, продажа которой может быть опасной для здоровья покупателей в летних условиях.
Стихийный рынок на этой улице существует давно и причиняет много неудобств для жителей окружающих улиц, создавая антисанитарию, подвергая опасности жизни и здоровье граждан, которые покупают здесь непроверенную санитарными органами продукцию.
Теги: Донбасс, здоровье, Славянск, жизнь, угроза
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