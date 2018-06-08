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Жаркие бои вдоль всей линии фронта на Донбассе: под ударом оккупантов РФ оказались Крымское и Зайцево
Российская гибридная армия не прекращает совершать большое количество провокаций вдоль всей линии разграничения на временно оккупированном Донбассе.
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о новых провокационных обстрелах со стороны боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".
"Российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм и 2 раза артиллерию калибра 122 мм", – говорится в сводке ООС.
Отмечается, что на луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Именно в этих районах в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк.
А на горловском направлении продолжались боестолкновения около поселка Зайцево.
В свою очередь, ситуация обострилась и на мариупольском направлении в районах поселков Водяное и Лебединское, где оккупанты РФ в течение суток выпустили 85 мин и снарядов.
Теги: Россия, Донбасс, обстрелы, Зайцево, Минские договоренности, Крымское, РФ, провокации, ООС
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