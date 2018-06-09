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240 взрывов прогремело на Донетчине
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 июня), в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксиировано примерно 240 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 270 взрывов.
Вечером 6 июня в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) команда Миссии зафиксировала около 100 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 3–7 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку.
Вечером 6 июня в н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали примерно 50 взрывов неопределенного происхождения в 4–5 км к западо-северо-западу, а также выстрелы и очереди из крупнокалиберного пулемета в 2–3 км к юго-западу.
Вечером 6 июня камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) взрыв, оцененный как разрыв снаряда в 600–800 м к югу, снаряд, который пролетал с северо-запада на юго-восток, 3 взрыва неопределенного происхождения, еще 1 снаряд с востока на запад, 18 снарядов с северо-запада на юго-восток, 3 снаряда с востока на запад и 1 снаряд из востоко-юго-востока на западо-северо-запад — все в 0,5–1,5 км к югу.
7 июня, находясь в поселке Чигари, расположенном в н. п. Южный (подконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала выстрелы и очередь из стрелкового оружия в 70–100 м к востоку. Предположительно, это были предупредительные выстрелы.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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