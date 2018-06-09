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Аброськин заявил, что не откажется от неподконтрольного Донбасса и будет бороться
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Донетчины Вячеслав Аброськин объяснил, почему он поддерживает Стратегию восстановления и деоккупация Донбасса, которую представил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Оккупирована часть нашей украинской Донетчины для меня лично сегодня - это постоянная линия фронта. И так будет до тех пор, пока весь мусор-грязь, который туда съехался за последние четыре года с РФ, не покинет нашу землю. Только тогда тысячи наших невинных граждан начнут просто спокойно и нормально жить, как и все граждане Украины", - пишет Аброськин на своей странице в Фейсбуке.
Он также цитирует Авакова: "Если с людьми говорить честно и доступно объяснить, чего мы хотим и ради чего действуем, ради чего идем на болезненные компромиссы, я думаю, украинский народ эту ситуацию поддержит".
Аброськин подчеркивает, что ему понятна и приемлема "Стратегия восстановления и деоккупация Донбасса", которую представил глава МВД.
"Это первый практический вариант возможного решения важнейшего вопроса настоящего, который стоит перед нашей страной, - отмечает первый заместитель главы Нацполиции Украины. - Уверен, что врага можно преодолеть только вместе, поэтому одной из важнейших является именно коммуникационная стратегия внутри Украины. Действительно необходимо добиться понимания людей и получить поддержку гражданского общества Украины. Только консолидация всего украинского народа позволит реализовать эту программу".
Аброськин подчеркивает, что в последнее время все "привыкли к войне на Востоке". Между тем, от нее постоянно страдают тысячи ни в чем неповинных граждан.
"И еще страшнее такие высказывания: "Они сами виноваты. На что нам те Донецк с Луганском". Нет, это наш Донбасс, там оккупированной территории, на линии разграничения, линии постоянной войны, проживающих наши граждане Украины, которые страдают от безнаказанных действий российских наемников, от постоянного страха быть убитыми, - продолжает Аброськин. - Мы неразрывно связаны между собой. Только за последние 5 месяцев этого года с неподконтрольной территории через КПВВ прошло примерно 2 500 000 человек. Ежемесячно в среднем это 560 000 человек, наших детей, родителей, сестер и братьев, которые идут к своим близким, а также ради того, чтобы выжить вынуждены выезжать на подконтрольную территорию за лекарствами, деньгами, едой, предметами первой необходимости".
Бывший главный правоохранитель Донетчины подчеркивате, что только в этом году более 14 000 наших детей - это выпускники, окончившие школу на оккупированной территории Донбасса.
"По сравнению с прошлым годом количество тех, кто зарегистрировался для прохождения ВНО увеличилась, но куда же пойдут другие? В "учебные" заведения Захарченко или уедут в Россию, откуда через некоторое время их вернут ожесточенными врагами Украины? От кого некоторые призывают отказаться? От них? – задается вопросами Аброськин. - Нет, лично буду делать всё возможное и невозможное, чтобы тысячи наших граждан Донетчины и Луганщины не потеряли надежды и доверия к нам и дождались. Дождались возвращения к нормальной жизни, возвращения Украины".
Теги: Донбасс, оккупация, Аброськин, деоккупация, реинтеграция Донбасса
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