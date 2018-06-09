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Архив - Донецкая область

Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон

09.06.2018 07:18
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Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон

По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), за минувшие сутки, 8 июня, российско-оккупационные войска 38 раз обстреляли Донбасса. При этом 9 раз противник использовал запрещенное минскими договоренностями оружие.

Очень напряженная обстановка была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120 мм и 82 мм минометов пытались вытеснить подразделения ОС с занимаемых позиций и улучшить свое тактическое положение.

"Подразделения объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными. В ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения", - сообщает пресс-центр ООС.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. В течение почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 калибра. В ходе обстрела один военнослужащий ОС получил ранения. Защитники Мариуполя дали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.

Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами угроза была ликвидирована.

Во время боевых действий за прошедшие на других направлениях были ранены еще 2 наших защитника.

"По данным разведки, в течение 8 июня трех оккупантов уничтожили и 16 получили ранения", - сообщает пресс-центр ООС.



Теги: Донбасс, потери, обстрелы, ООС
 
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