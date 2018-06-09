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Горячая точка Донбасского фронта Чигари-Южное: команда СММ ОБСЕ рассказала о кошмаре, в котором оказались мирные жители
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 июня), в поселке Чигари (Южное), что рядом с оккупированной Горловкой и свободным Торецком на Донетчине, команда Миссии видела несколько сгоревших домов, некоторые из которых все еще тлели.
Наблюдатели видели по меньшей мере 20 мирных жителей в этом районе, некоторые из которых рассказали, что ситуация с безопасностью резко ухудшилась с середины мая. Команда СММ видела, что 5 домов на улице Заречной и еще один дом в Целинном переулке были разрушены, а дома на улице Полтавской и улице Амурской были повреждены.
Наблюдатели пообщались с 8 жителями (мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 60 лет), которые рассказали, что в поселке отсутствуют школы, электроснабжение, проточная вода и предметы первой необходимости, а также достаточно сложно поймать сигнал мобильной связи. Они добавили, что медицинские услуги и магазины есть в н. п. Торецк (быв. Дзержинск, подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка) и Горловке.
Наблюдатели зафиксировали присутствие Вооруженных сил Украины по меньшей мере в 6 жилых домах на улице Заречной и в Целинном переулке, в том числе ящики для боеприпасов, которые хранились в заброшенном доме. Во дворах нескольких домов лежали кабели связи. Примерно в 600 м к югу от Чигарей команда СММ видела флаг "ДНР", который был установлен на терриконе, что свидетельствует о близости позиций в данном районе.
В начале патрулирования двое членов патруля Миссии в сопровождении военнослужащих Вооруженных сил Украины шли по улице Полтавской и услышали 2 одиночных выстрела, а затем очередь из стрелкового оружия примерно в 70–100 м к востоку. По их оценке, это были предупредительные выстрелы. Двое членов патруля СММ немедленно укрылись, упав на землю, и услышали, как кто-то прокричал на русском языке: "Не подходите!". Автомобиль Миссии подъехал для того, чтобы закрыть собой и забрать двух членов патруля СММ.
В Торецке наблюдатели встретились с 7 внутренне перемещенными лицами, которые сообщили, что они выехали из Чигарей в течение последних двух недель из-за боевых действий в этом районе, а также добавили, что они испытывают трудности с поиском жилья.
Напомним, что поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.
Ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.
Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец сообщил, что противник продолжает уничтожать жилые дома и коммунальные сооружения населенного пункта Южное (Чигари) в окрестностях Горловки, запугивая местных жителей.
Недавно была завершена очистка поселка от взрывоопасных предметов, "любезно" доставленных туда из минометов и артиллерии представителями "русского мира".
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, СММ ОБСЕ, Чигари
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