Горловка приходит в себя после удара стихии

09.06.2018 09:48

В оккупированной Горловке продолжают устранять последствия урагана.



По данным местных "спасателей", 6 июня вследствие резкого ухудшения погодных условий (сильные порывы ветра) в Горловке частично повреждена шиферная кровля 47 домов "государственного сектора".



В течение 8 июня проведены работы по замене шифера кровли дома на площади 30 м2, накрыто тентом 361 м2 кровли. Проведен спил и кронирование 23 деревьев, вывезено 50 м3 древесных отходов. Для проведения работ привлекалось 93 человека коммунальных предприятий города.



Восстановительные работы продолжаются.