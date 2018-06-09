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Архив - Донецкая область

Горловка приходит в себя после удара стихии

09.06.2018 09:48
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Горловка приходит в себя после удара стихии

В оккупированной Горловке продолжают устранять последствия урагана.

По данным местных "спасателей", 6 июня вследствие резкого ухудшения погодных условий (сильные порывы ветра) в Горловке частично повреждена шиферная кровля 47 домов "государственного сектора".

В течение 8 июня проведены работы по замене шифера кровли дома на площади 30 м2, накрыто тентом 361 м2 кровли. Проведен спил и кронирование 23 деревьев, вывезено 50 м3 древесных отходов. Для проведения работ привлекалось 93 человека коммунальных предприятий города.

Восстановительные работы продолжаются.



Теги: Донбасс, Горловка, ураган, стихия
 
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