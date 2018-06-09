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Мнение: слабый Пушилин не сможет сменить Захарченко
Известный украинский журналист Роман Цимбалюк прокомментировал слухи о том, что главаря "ДНР" Александра Захарченко хочет заменить на "председателя народного совета" всё той же фейковой республики Дениса Пушилина.
"Кто-то запускает в информационное пространство глупости, а потом серьёзные люди это комментируют, - пишет Роман на своей странице в Фейсбуке. - Дело в том, что у Пушилина очень слабые позиции в оккупированном Донецке. Форматно у него "должность" есть, а реально у него никакого влияния. Причём если бы не "крыша" в Москве его бы свои уже давно убрали. Если не в физическом смысле, то хотя бы избавили от регалий свадебного генерала".
По мнению Цимбалюка (который хорошо разбирается в российской политкухне, т.к. является корреспондентом УНИАН в Москве), на сегодняшний день Кремль никого кроме Захарченко в качестве гауляйтера не рассматривает.
Роман напоминает, что после свержения главаря "ЛНР" Плотницкого осенью минувшего года, Захарченко остается последним подписантом от "республик" Комплекса мер ("Минские соглашения").
"И в целом к нему привыкли, уходит в запои иногда, но у всех свои недостатки, - пишет Цимбалюк. - Главное, чтобы Захарченко не воспринял всерьёз эти публикации о его смещении и выдвижении Кремлем Пушилина. Ненароком обнулит "конкурента" по-настоящему".
Сам Захарченко уже заявил о том, что он не намерен покидать свой нынешний пост. По словам главаря "ДНР", слухи о его отставке являются беспочвенными. "Сил взять в руки автомат хватает, стреляем до сих пор неплохо", - предупредил потенциальных конкурентов Захарченко.
Напомним, что в последнее время в информационном пространстве активно распространяется информация о том, что главарь созданного РФ квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко вот-вот лишится "трона", а то и головы.
Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.
Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".
Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.
Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уверяет, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег.
Теги: Донбасс, власть, ДНР, Пушилин, Захарченко, оккупанты
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