Мнение: слабый Пушилин не сможет сменить Захарченко

09.06.2018 21:30

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк прокомментировал слухи о том, что главаря "ДНР" Александра Захарченко хочет заменить на "председателя народного совета" всё той же фейковой республики Дениса Пушилина.



"Кто-то запускает в информационное пространство глупости, а потом серьёзные люди это комментируют, - пишет Роман на своей странице в Фейсбуке. - Дело в том, что у Пушилина очень слабые позиции в оккупированном Донецке. Форматно у него "должность" есть, а реально у него никакого влияния. Причём если бы не "крыша" в Москве его бы свои уже давно убрали. Если не в физическом смысле, то хотя бы избавили от регалий свадебного генерала".



По мнению Цимбалюка (который хорошо разбирается в российской политкухне, т.к. является корреспондентом УНИАН в Москве), на сегодняшний день Кремль никого кроме Захарченко в качестве гауляйтера не рассматривает.



Роман напоминает, что после свержения главаря "ЛНР" Плотницкого осенью минувшего года, Захарченко остается последним подписантом от "республик" Комплекса мер ("Минские соглашения").



"И в целом к нему привыкли, уходит в запои иногда, но у всех свои недостатки, - пишет Цимбалюк. - Главное, чтобы Захарченко не воспринял всерьёз эти публикации о его смещении и выдвижении Кремлем Пушилина. Ненароком обнулит "конкурента" по-настоящему".



Сам Захарченко уже заявил о том, что он не намерен покидать свой нынешний пост. По словам главаря "ДНР", слухи о его отставке являются беспочвенными. "Сил взять в руки автомат хватает, стреляем до сих пор неплохо", - предупредил потенциальных конкурентов Захарченко.



Напомним, что в последнее время в информационном пространстве активно распространяется информация о том, что главарь созданного РФ квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко вот-вот лишится "трона", а то и головы.

Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.



Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".

Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уверяет, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег.