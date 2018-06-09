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Мужчину с донбасского КПВВ отправили в полицию
На КПВВ "Новотроицкое" в районе проведения операции объединенных сил гражданин Украины пытался предложить взятку. Теперь с ним разбираются правоохранители.
По данным пограничников, на указанный контрольный пункт въезда-выезда прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля марки "Опель", который двигался по маршруту Донецк-Волноваха.
Мужчина совершил попытку дачи пограничнику неправомерного вознаграждения в размере 500 гривен за ускоренный проезд своего транспортного средства.
Факт зафиксирован, о нем сообщено сотрудникам Национальной полиции. Автомобиль выведен на углубленный осмотр.
По данному факту подготовлено сообщение о возможном совершении преступления по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Донецкий погранотряд из состава Объединенных сил напоминает гражданам – во время проверочно-пропускных процедур на КПВВ не следует предлагать взятки, ведь предложение неправомерного вознаграждения предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения, а также, что в ОРДЛО прорвались нужные авто.
Теги: Донбасс, взятка, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
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- Мужчину с донбасского КПВВ отправили в полицию09:34
- В ОРЛО водолазы нашли тело09:26
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