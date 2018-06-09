На Донбассе задержали шпиона

09.06.2018 08:20

Военной контрразведкой Объединенных сил разоблачен очередной шпион т.н. "ДНР".



Сотрудники СБУ из состава Объединенных сил продолжают мероприятия по прекращению деятельности агентов и информаторов незаконных вооруженных формирований.



Так, в результате проведенной представителями военной контрразведки Объединенных сил спецоперации задержан житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Позже он был направлен боевиком с позывным "Итальянец" на территорию подконтрольную Украины для сбора разведывательной информации. Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов.



В рамках открытого 08.06.2018 следователями СБУ уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины "Создание террористической группы или террористической организации" продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.



Учитывая то, что шпион не успел нанести ущерб интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием, он может принять участие в специальной программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", в рамках которой осуществляются мероприятия по освобождению от уголовной ответственности граждан, добровольно отказавшихся от участия в незаконных вооруженных формированиях т.н. "ДНР / ЛНР".