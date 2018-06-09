На донбасских КПВВ зафиксирована масса нарушений

09.06.2018 19:10

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, 8 июня зафиксировано множество нарушений.



В КПВВ "Марьинка" пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Украины спортивное питание в ассортименте на общую сумму почти 15 гривен. Данное транспортное средство и товар изъяты сотрудниками Государственной фискальной службы для принятия правового решения.



В этом же КПВВ пограничники Краматорского отряда и работники фискальной службы обнаружили свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное в созднном РФ квазиобразовании "ДНР". Указанный "документ" был обнаружен в личных вещах гражданина, который следовал со временно неподконтрольной территории. Свидетельство изъято и передано представителям Национальной полиции.



А в КПВВ "Майорск" пограничным нарядом в автомобиле "Санг Йонг" 2012 года выпуска, который следовал в сторону временно оккупированной территории, выявлено несоответствие номера кузова с данными, указанными в регистрационных документах. На гражданина Украины, который был за рулем, составлен протокол об административном правонарушении по Ст.121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Материалы административного дела и автомобиль переданы сотрудникам полиции в Донецкой области.



Четыре случая предложение взяток (за внеочередное и беспрепятственное пересечение линии соприкосновения) зафиксированы в КПВВ "Марьинка", "Майорск" и "Новотроицкое". В отношении правонарушителей, которые пытались подкупить пограничников, в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения, а также, что в ОРДЛО прорвались нужные авто.

Сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось около 200 авто.