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Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
09.06.2018 17:11
Известный волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает на Донбасском фронте, заявил, что оккупанты сорвали, сообщив о том, что ВСУ оставили поселки Гладосово и Травневое в районе временно неподконтрольной Горловки.
"Никто никуда не отходил, и ничего не оставлял. Над освобождёнными в ноябре посёлками Гладосово и Травневое, находящимися на Светлодарской дуге - развиваются украинские флаги", - уверяет Мысягин.
Напомним, что сегодня, 9 июня, т.н. "начальник пресс-службы ВС" созданного РФ квазиобразования "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что украинская армия оставила Гладосово и Травневое.
Теги: Донбасс, волонтер, ВСУ, оккупанты, Светлодарская дуга, Гладосово
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