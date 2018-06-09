Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя

09.06.2018 07:00

Врач-переселенец из оккупированного Енакиево, блогер Александр Чернов рассказал о том, кто лечит преемника уничтоженного террориста"Моторолы" - нового командира незаконного вооруженного формирования "Спарта" Владимира Жогу (позывной "Воха").



Напомним, что "Воха" недавно разбился на мотоцикле. Ехавшая с ним девушка погибла на месте.



"Думаю, многие уже слышали что преемник Моторолы, командир Спарты Жога -Воха разбился на мотоцикле в ОРДО (отдельный районы Донецкой области – т.н. "ДНР"), угробив при этом свою самку, но, к сожалению, сам выжил - и сейчас в стабильном состоянии, по весьма реалистичным прогнозам "будет жить - служить не сможет"! – пишет Чернов, которого оккупанты прозвали Доктор Смерть (якобы убивал их во время лечения) на своей странице в Фейсбуке. - Тем не менее, основное руководство главного оркогоспиталя ОРДО - областной травматологической больницы - небеспочвенно заволновалось о своем будущем (если выживет - присвоят лавры себе, а если - мало ли ...)".



Чернов уверяет, что сразу после поступления "Вохи" буквально за час нашло ему "лечащего врача" в лице "серенького" (на фоне "звездного" коллектива облтравмы) хирурга Дмитрия Степанюка.



"По курсирующим в коллективе несекретным данным, частично стимул состоит из "двойной оплаты" за период нахождения Вохи в стационаре (а он может растянуться на несколько недель) + обещания "помочь за год-другой" с диссертацией" + максимальной (40%) "опернадбавки", - делится Чернов. - И частично Диме дали понять, что "отказаться он может - но он об этом быстро и сильно пожалеет"! В итоге, Дима отказываться и не пытался.... И уже четыре дня он - публичный "лечащий врач" Вохи".



Чернов отмечает, что Степанюк после оккупации пару раз в год бывает в Украине.





"Теперь, когда, учитывая "звездность" Димы - путь в Украину ему закрыт (МГБ-ФСБ уже и не выпустят) - можно и нам Диму "засветить", - делится "Доктор Смерть". - СТЕПАНЮК Дмитрий Анатольевич, 28.04.1982 г.р., родом из Тернополя. Собственно, именно "происхождение" Димы из "самых укропских" краев - по негласным слухам, сыграло немалую роль в выборе администрации его "лечащим врачом" Вохи. По "согласованию" с "верхами" (вроде как с самим Захарченко) - это было сделано для манипулирования в сепар СМИ ватными настроями: и в случае удачного и неудачного исхода лечения".



При этом Чернов подчеркивает, что реальными "лечащими врачами" Вохи является "совокупность профессорских мозгов" облтравмы и ДОКТМО. А Степанюк, по его словам, - лишь "фейс".



Читайте также:

"Воха" вместо "Моторолы": что пообещал новый главарь "Спарты"



