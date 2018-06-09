Огненный удар убил более 70 человек в "ДНР"

09.06.2018 16:30

Более 2,5 тысячи пожаров было ликвидировано подразделениями т.н. "МЧС ДНР" с начала нынешнего года.



В пресс-службе спасательного "ведомства" сообщили, что в результате огненных ЧП в этом году погибли 74 человека, двое из них дети. Спасено на пожарах - 230 человек.