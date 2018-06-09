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Огненный удар убил более 70 человек в "ДНР"
09.06.2018 16:30
Более 2,5 тысячи пожаров было ликвидировано подразделениями т.н. "МЧС ДНР" с начала нынешнего года.
В пресс-службе спасательного "ведомства" сообщили, что в результате огненных ЧП в этом году погибли 74 человека, двое из них дети. Спасено на пожарах - 230 человек.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, ДНР
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