"Отставка" Захарченко: что творится в "королевстве ДНР"

09.06.2018 13:40

В последнее время в информационном пространстве активно распространяется информация о том, что главарь созданного РФ квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко вот-вот лишится "трона", а то и головы. Откуда растут ноги слухов и что является их причиной?



По данным АКМЦ, первым о том, что Захарченко грозит отставка, сообщил один из российских информационных ресурсов со ссылкой на источники в подконтрольном противнику Донецке. Якобы решение уже принято, просто официально не озвучено. Отмечалось, что Захарченко поменяют на "главу народного совета" псевдореспублики, посланцы от "ДНР" на переговоры в Минске Дениса Пушилина. Аргументировалось это весьма слабо: мол, Пушилин выступил с рядом нетипично громких ему заявлений. В частности, он жестко прокомментировал непрерывные обстрелы Горловки и ползучее наступление ВСУ на Донецк, заявив, что в ДНР "уже готовы к симметричному ответу".



"А сегодня (6 июня) Денис Пушилин нанес визит в Крым и провел переговоры тет-а-тет с главой правительства этого субъекта федерации Сергеем Аксеновым - раньше в таком формате был замечен только пропавший из всех мониторов глава республики Захарченко", - писало российское СМИ.



Отмечалось, что выборы главаря "ДНР" ожидались этой осенью.



"Состоятся ли они в это время, или будут перенесены - вопрос пока открытый. Мало того, выборов может вообще не быть: ЛНР и ДНР ходят слухи о грядущем объединении самопровозглашенных республик. В Луганске говорят о том, что объединенный пророссийский Донбасс может возглавить нынешний глава ЛНР Леонид Пасечник", - отмечает АКМЦ.



Впоследствии эту информацию подтвердил популярный российский telegram-канал "Незигарь", подчеркивая, что готовится замена "руководства" в Крыму и ДНР.



Стоит отметить, что в последнее время российские силовики активно арестовывают крымских чиновников из ближайшего круга "Гоблина" Аксенова. Так, в тюрьму в РФ "загремел" бывший "мэр" аннексированной Ялты предатель Андрей Ростенко. После этого достаточно активно начали ходить слухи об устранении Аксенова.



"Крым готовится к новому главе", - подтвердил информацию "Незыгарь", уточнив, что, кроме него, будут зачищены и другие предатели, которые дерибанили Крым последние 4 года. Отмечалось, что не удержится на посту главаря "ДНР" и одиозный Александр Захарченко. По данным "Незыгаря", Кремль планирует заменить его всё на того же Пушилина.



"Впрочем, некоторые обозреватели считают эту информацию сомнительной, поскольку сайт "Примечания.ру" принадлежит некоему герою "Русской весны" Алексею Чалому, что является другом "экс-спикера парламента ДНР" Андрея Пургина, который был отстранен от своей должности в результате мини-переворота устроенного тем самым Пушилиним осенью 2015 года и естественно имеет на него зуб. Так же данная информация может быть попыткой натравить на Пушилина Захарченко, тем более, что Захарченко явно бросается в манию потери власти, особенно после "мирного" ухода Плотницкого, - продолжает АКМЦ. - В целом же, по мнению обозревателей, пребывание Александра Захарченко председателем ДНР напрямую зависит от карьеры куратора Донбасса, помощника президента РФ Владислава Суркова, что по сообщению СМИ является кумом "главы ДНР". Когда карьера Владислава Суркова пойдет под уклон, недолго задержится на посту "головы ДНР" и Александр Захарченко. Впрочем, разговоры о возможном отстранении Суркова от "кураторства" Донбасса ходят уже с месяц".



Интересным является то, что почти месяц как исчез из публичной плоскости главный "официальный" оппозиционер республики Александр Ходаковский, активно критиковавший Александра Захарченко. Напомним, что Ходаковский - экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса". По мнению ряда экспертов, Ходаковского либо готовят в Москве к новой должности в "ДНР" (возможно даже к силовому устранению Захарченко), либо уже закопали где-то на Донбассе орки Захарченко.

Ранее мы сообщали, что в "ДНР" царят панические настроения. Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.



Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".

Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уверяет, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег.